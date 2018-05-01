США не впечатлили попытки Дерипаски выйти из-под санкций

У властей США не было намерений разорять компанию «Русал», которая попала под санкции, сказал глава американского Минфина Стивен Мнучин в интервью Bloomberg.

«Нашей целью не было разорить "Русал"», — сказал Мнучин, добавив, что основной акционер компании Олег Дерипаска, также попавший под ограничения США, должен сократить свою долю в «Русал».

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Ранее американское министерство финансов допустило, что ограничения в отношении российской компании могут быть сняты в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией и согласится выйти из ее капитала.

Бизнесмен принял решение уйти из совета директоров и сократить долю в En+ (контрольный акционер «Русала»). В ответ американские власти заявили, что сокращение доли в En+ не станет основанием для исключения из санкционного списка.

США в апреле 2018 года ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли компания «Русал», En+ и ее владелец Олег Дерипаска. После этого акции «Русала» обвалились, однако к концу апреля их стоимость вновь выросла.

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