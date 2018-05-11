Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей

Более трех миллиардов рублей поступило в бюджетную систему Подмосковья по итогам контрольной работы налоговиков за первый квартал текущего года, сообщается

на сайте регионального правительства в пятницу, 11 мая.

«Сумма дополнительно начисленных платежей, включая налоги, пени и штрафные санкции, составила 4,4 миллиарда рублей. Доначисления по выездным налоговым проверкам составили 3,7 миллиарда рублей, по камеральным проверкам — 0,7 миллиарда», — говорится в пресс-релизе Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

Из сумм дополнительно начисленных платежей взыскано 3,2 миллиарда рублей, на 7,1 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сохраняется тенденция сокращения выездных проверок: их количество по сравнению с первым кварталом 2017 года уменьшилось на 139 единиц, отмечается в сообщении.

В середине июля прошлого года сообщалось, что от предприятий-банкротов в бюджет Московской области с начала года поступило более 60 миллионов рублей. В том же месяце стало известно, что в федеральный бюджет по итогам первого полугодия поступило более 300 миллиардов рублей за счет налогов, собранных в регионе.