Емельяненко оценил шансы включения ММА в программу Олимпиады

Президент Союза ММА России, боец Федор Емельяненко оценил шанс включения смешанных единоборств в программу летних Олимпийских игр. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наш вид спорта популярен во всем мире и шанс такой есть, но этим больше занимается уже международная федерация», — сказал Емельяненко. Он также отметил, что в российских ММА будет введен допинг-контроль, который до настоящего момента отсутствовал.

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«При всем желании или нежелании это будет сделано в ближайшее время. Мы бы очень хотели проверять бойцов, но, конечно, есть определенные финансовые трудности», — отметил боец.

29 апреля в четвертьфинале Гран-при Bellator россиянин победил американца Фрэнка Мира. Емельяненко отправил его в нокаут на 48-й секунде. В полуфинале соревнований боец встретится с Чейлом Сонненом.

Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при 5 поражениях. Соннен выходил в октагон 45 раз, одержав 30 побед и потерпев 15 поражений.

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