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Автор «золотого гола» на чемпионате мира-2014 не приедет в Россию

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Марио Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не попал в расширенный состав сборной Германии, который будет готовиться к чемпионату мира 2018 года. Список футболистов опубликован на сайте Немецкого футбольного союза.

В состав команды вошли 27 спортсменов, позднее заявка сборной сократится до 23 игроков. Гетце, играющий на позиции атакующего полузащитника, в текущем сезоне провел 23 матча в бундеслиге, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Благодаря голу Гетце Германия в 2014 году стала чемпионом мира. Он вышел на поле в конце второго тайма финального матча с аргентинцами и отличился в дополнительное время. На данный момент на счету 25-летнего полузащитника 55 матчей в составе национальной сборной.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Германия сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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