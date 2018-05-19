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Критиков российского биатлона назвали неудачниками

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Виктория Сливко

Российская биатлонистка Виктория Сливко на странице во «ВКонтакте» рассказала об отношении к критике.

«Если в комментариях нет плохого, значит, что-то пошло не так. Я рада, что вы можете выплеснуть весь негатив на меня. Нет, ну а на кого еще, как не на спортсменов, которые делают все ради победы? Обливают грязью только неудачники и люди, которые завидуют нам. Так что сидите дальше на диванах! А мы будем идти к своей мечте», — написала спортсменка.

Нового президента Союза биатлонистов России (СБР) избрали 18 мая. Им стал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, обошедший в голосовании президента Международного союза биатлонистов Виктора Майгурова и члена правления СБР Дмитрия Алексашина.

Сливко 24 года, она чемпионка Европы в одиночной смешанной эстафете. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира было 24-е место в сезоне-2016/17 в гонке преследования на этапе в норвежском Холменколлене.

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