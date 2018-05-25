Кудрин развенчал миф о ссоре с министром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал на своей странице в Twitter селфи с министром экономического развития Максимом Орешкиным, отреагировав таким образом на слухи об их ссоре.

«Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве», — написал Кудрин под фотографией. «Не читайте перед обедом анонимных Telegram-каналов», — добавил он.

Глава Минэкономразвития в свою очередь тоже выложил селфи с Кудриным в своем Instagram и отметил: «Как говорится, no comments».

Как говорится, no comments :-) Фото опубликовано @oreshkin_max

25 мая в Telegram-канале «Адские бабки» появилась информация о том, что Кудрин и Орешкин поссорились после спора на одной из панельных сессий Петербургского международного экономического форума.

По информации РИА Новости, министр не поддержал идею главы Счетной палаты повысить цену отсечения бюджетного правила на пять долларов с нынешних 40 долларов. Источники Telegram-канала уверяли, что после окончания этой сессии Орешкин вспылил и потребовал, чтобы Кудрин не вмешивался в дела правительства, а также обозвал его.

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