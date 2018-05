Белла Хадид пронесла запрещенную еду на борт самолета

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид пронесла в самолет вредную для фигуры еду. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя модель опубликовала в Instagram stories видео, на котором пицца въезжает в сканнер на пункте досмотра личных вещей в аэропорту.

Ролик Хадид сопроводила надписью: I will forever remember the first time I had to send my pizza thru security («Я навсегда запомню момент, когда я в первый раз пропустила пиццу через скан»).

Фото: @bellahadid

Позже она опубликовала фотографию друзей, которые наслаждаются пиццей в самолете, подписав Gotta keep my girls happy («Нужно делать счастливыми моих девочек»).

Фото: @bellahadid

Затем девушка выложила видео в коктейльном обтягивающем платье, на котором видно, что пицца в самолете не испортила ее безупречную фигуру.

Фото: @bellahadid

В феврале американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в Instagram фото полуобнаженной модели Беллы Хадид в компании двух собак. Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила.

