Семак прокомментировал назначение в «Зенит»

Сергей Семак прокомментировал назначение на пост главного тренера петербургского «Зенита». Его слова приводятся на сайте команды.

«Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — сказал Семак.

По словам тренера, получить эту должность для него почетно и приятно. «В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет. Впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — добавил он.

Ранее 29 мая «Зенит» объявил о назначении Семака. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

В 2014-м Семак руководил командой в качестве исполняющего обязанности. В бытность футболистом он выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой специалист стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/12) и выиграл Суперкубок страны (2011).

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