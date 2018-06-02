Роналду позвали в российский клуб

Красноярский «Енисей», который по итогам сезона-2017/2018 получил право участвовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), обратился к португальскому нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду с предложением присоединиться к клубу. Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter-аккаунте российской команды.

«Дорогой Роналду, мы все знаем. Мы предлагаем сделать "Енисей" великим впервые в истории. Решайся!» — гласит подпись к картинке, где сравниваются виды Манчестера, Мадрида и Красноярска.

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2 июня испанская Marca сообщила, что 33-летний португалец оповестил партнеров по команде, что готов покинуть «Реал» за несколько недель до финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». 30 мая появилась информация, что французский «Пари Сен-Жермен» готов заплатить 150 миллионов евро за переход игрока, а самому Роналду парижане намерены ежегодно платить 45 миллионов евро.

26 мая после победы над англичанами (3:1) Роналду намекнул журналистам, что готов сменить клуб. Португалец стал обладателем трофея в пятый раз в карьере.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Помимо «Реала», португалец также выступал за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого трижды становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Вместе со сборной Португалии, Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.

«Енисей» занял третье место по итогам Футбольной национальной лиги, что дало красноярскому клубу право на участие в стыковых матчах. Команда Дмитрия Аленичева оказалась сильнее махачкалинского «Анжи» и выиграла путевку в РФПЛ.

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