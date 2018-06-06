Порошенко нашел новых ответственных за победу над Россией

Победа Украины над Россией зависит от журналистов. Об этом в своем Facebook в среду, 6 июня, написал президент Украины Петр Порошенко, поздравляя работников средств массовой информации с профессиональным праздником — Днем журналиста.

«Сегодня во времена противостояния украинского народа информационной и военной агрессии РФ от профессионализма и патриотизма украинских журналистов в значительной степени зависит приближение нашей победы», — написал украинский лидер.

Порошенко поблагодарил каждого, кто «доносит обществу слово правды», а также пожелал им «неутомимой энергии, несокрушимости духа, мира и процветания».

В конце мая Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, переехавшего в эту страну в 2017 году. 29 мая правоохранительные органы и несколько высокопоставленных политических деятелей подтвердили информацию об убийстве журналиста в Киеве. Менее чем через сутки Бабченко появился на брифинге СБУ, а ведомство объявило об успешном предотвращении реального преступления.

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