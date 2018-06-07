Газзаев благословил Путина на прямой линии и разошелся на мемы

@abushkin / Twitter

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к Владимиру Путину во время прямой линии и не сумел задать президенту вопрос, а лишь выступил с хвалебным монологом.

«У нас просьба — чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы будем праздновать и проводить чемпионат мира. Мы получили выдающуюся, мощную инфраструктуру, не имеющую аналогов в мире, и эта инфраструктура будет способствовать тому, что в будущем мы...» — начал Газзаев.

«Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос?» — уточнил корреспондент, находившийся рядом с ним.

«Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович...» — продолжил парламентарий. «Вопрос в чем?» — повторил журналист. Газзаев завершил речь благословением президента: «Вопрос в том, чтобы вы стали... Чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».

Пользователи Twitter не оставили обращение Газзаева без внимания и высмеяли его.

Ранее 7 июня сборная России обновила собственный антирекорд, заняв 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Станислава Черчесова опустились ниже сборной Саудовской Аравии, которая расположилась на 67-й позиции. Таким образом, сборная России стала худшей командой, принимающей участие в мундиале.

Год назад Газзаев также попал в центр внимания во время прямой линии президента. 15 июня он спросил Путина о перспективах сборной России на крупных турнирах. Президент предложил Газзаеву самому ответить на этот вопрос. Тот заявил, что его мнение совпадает с мнением главы государства.

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