ФИФА объяснила пустые места на матче Египта и Уругвая в Екатеринбурге

В Международной федерации футбола (ФИФА) объяснили, что обилие незанятых мест на стадионе «Екатеринбург Арена» на матче чемпионата мира между сборными Егитпа и Уругвая связано с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Об этом сообщает ТАСС.

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин заявил, что все имевшиеся в продаже билеты на матч в Екатеринбурге были реализованы. При этом часть билетов распространялась через партнеров ФИФА.

Ранее сообщалось, что а арене не наблюдалось аншлага, пустыми остались порядка пяти тысяч кресел.

Матч состоялся 15 июня и завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Хосе Мария Хименес.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.

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