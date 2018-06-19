Российский полицейский поразил иностранцев владением мячом

Полицейский из Ростова-на-Дону под овации иностранных туристов прочеканил мяч сорок раз. Видео появилось в Telegram-канале Siloviki.

Мужчина в форме стража порядка в окружении аплодирующей толпы гостей мундиаля показал мастер-класс владения мячом. Очевидцы заметили, что лучшие футболисты мира заволновались бы, наблюдая за таким мастерством. «Где-то нервно закурил Месси», — написали пользователи.

Ростов-на-Дону принимает матчи чемпионата мира на стадионе «Ростов Арена». 17 июня там уже встретились сборные Швейцарии и Бразилии (1:1), а 20 июня состоится матч между командами Уругвая и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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