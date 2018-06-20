Пухлый лысый бородач из России поучил девушек идеальным фотосессиям на пляже

Столичный художник Тимофей Трефилов вместе с фотографом Виктором Водолазьким потроллили любительниц устраивать романтические фотосессии на пляже. Водолазький сфотографировал фактурного Трефилова в самых популярных позах для подобных фотосетов на берегу Черного моря. Трефилов очаровал пользователей Facebook и вызвал шквал хвалебных комментариев.

На фото Трефилов гуляет по побережью, любуется закатом и мечтательно смотрит вдаль, позирует на песке, играя с солнцезащитными очками, плещется в море, художественно разбрызгивая воду.

Фотосессия сделана во всероссийском детском центре «Орленок». По признанию фотографа, атмосфера в лагере располагает к творчеству, в результате чего родился этот проект. «Людям без чувства юмора смотреть строго воспрещается», — предупредил автор на публичной странице в Facebook, где опубликовал снимки.

Впрочем, судя по комментариям, фотографии, высмеивающие женские снимки на пляже, никого не обидели. В отзывах под публикацией девушки восхищаются харизмой вжившегося в роль Трефилова, обращая особое внимание на его купальный костюм. «И "модель" изумительный: свобода, харизма и энергия», — отмечает Полина Островерх.

«Прекрасно от и до! Обожаю людей, которые способны с юмором относиться к жизни и стереотипам!» — комментирует снимки Елена Круссер.

Запись собрала несколько сотен восторженных комментариев и 5,6 тысячи лайков и репостов. Впрочем, некоторые остались недовольны тем, что фотограф и модель забыли еще о нескольких стандартных позах для фотографий с побережья. «Это прекрасно! Правда, мне не хватило садящегося в ладошку солнышка», — признается Елена Федорив. Еще одна пользовательница отметила, что недостает фотографий ног, а другая посетовала на отсутствие фото топлес.

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