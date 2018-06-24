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Бабченко пожаловался на жизнь взаперти

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Архивное фото

Российский журналист Аркадий Бабченко, участвовавший в операции Службы безопасности Украины (СБУ) по инсценировке его гибели, рассказал в Facebook, что после этого лишился свободы действий.

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу», — написал он.

По словам Бабченко, сейчас у него нет даже собственных вещей — все необходимое ему предоставляют украинские власти. «Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу этот пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге», — сообщил журналист.

«Не я теперь определяю свою будущее», — подчеркнул он, традиционно добавив к посту реквизиты для перевода денег.

СБУ инсценировала убийство Бабченко в конце мая. Тогда украинские правоохранительные органы сообщали, что журналист в результате покушения был застрелен на пороге собственной квартиры в Киеве, но на следующий день спецслужбы объявили о том, что это была специальная операция, и затем Бабченко появился на публике живым.

В организации покушения на журналиста СБУ подозревает предпринимателя Бориса Германа, который, по версии следствия, действовал по заданию российских спецслужб. В Москве эти обвинения назвали чушью, бредом и провокацией.

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