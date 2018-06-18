Раскрыта личность второго подозреваемого в покушении на Бабченко

Издание «Страна.ua» опубликовало фотографию гражданина Украины Т., который, по утверждению Службы безопасности Украины (СБУ), готовил убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что этого человека зовут Тарас Стельмашенко. Он, как и заявлял заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, является гражданином Украины.

О задержании гражданина Т. СБУ заявила 15 июня. Тиводар сообщил, что этот мужчина руководил группой из троих украинцев, которые «прошли инструктаж и обучение в Ростове-на-Дону для совершения терактов на территории Украины». «Инструктаж и обучение, как следует из материалов уголовного дела, осуществлялся представителями спецслужб РФ», — добавил Тиводар.

По месту жительства гражданина Т. в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. «В настоящее время имеются достаточные основания подозревать гражданина Т. в причастности к приготовлению терактов», — говорил представитель СБУ. Мужчину заподозрили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами»), а также в организации приготовления теракта.

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Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая. Украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

СБУ утверждает, что заказчик убийства — исполнительный директор ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Борис Герман, который, по данным обвинителей, имеет тесные контакты с Россией. Первоначально следствие указывало, что он готовился организовать убийство 30 человек на Украине, в том числе известных личностей. Журналист Осман Пашаев заявлял, что в списке предполагаемых жертв значились 47 человек. 11 июня бывший участник военных действий в Донбассе Алексей Цымбалюк, нанятый Германом для убийства Бабченко, заявил, что число потенциальных жертв в этом списке достигало 60 человек.

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