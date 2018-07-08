Российские волейболисты стали первыми чемпионами Лиги наций

Сборная России по волейболу победила команду Франции и стала чемпионом первого розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча с хозяевами турнира — французами, проходила в Лилле. Российские волейболисты одержали победу в каждой из трех партий (25:22, 25:20, 25:23). Лидером по очкам среди россиян стал диагональный Максим Михайлов (19).

Лига наций проводится впервые. Турнир заменил в международном календаре мужскую Мировую лигу и женский Мировой Гран-при. Сборная Франции заняла второе место. Команда США в матче за третье место победила бразильцев.

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