Испания напомнила Роналду об угрозе ареста в Италии

Представитель министерства финансов Испании Хосе Мария Молинедо прокомментировал трансфер португальского форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Его слова передает Marca.

«Переход в "Ювентус" не повлияет на проблемы Роналду с испанской казной. Его можно арестовать даже в Италии», — подчеркнул Молинедо. Он добавил, что адвокаты португальца продолжают защищать его интересы в испанских судах.

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10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе 33-летнего португальского нападающего в «Ювентус». В Италии Роналду будет получать 30 миллионов евро в год.

15 июня издание El Mundo сообщило, что португалец получил условный срок за уклонение от уплаты налогов. Форвард согласился на выплату штрафа в размере 18,8 миллиона евро.

Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. За девять сезонов в составе «Королевского клуба» португалец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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