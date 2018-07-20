«Милан» вернули в еврокубки

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба «Милан» от участия в еврокубках. Об этом сообщается на сайте суда.

Клуб подал апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который дисквалифицировал его на год за нарушение правил финансового fair play. CAS, выслушав доводы итальянской стороны и рассуждения о соблюдении правил «Интером», ПСЖ и «Манчестер Сити», решил вернуть «Милан» в Лигу Европы.

27 июня сообщалось, что «россонери» нарушили условие безубыточности, которое является основным в финансовом fair play, из-за чего УЕФА отстранила их на год от участия в еврокубках. Также сообщалось, что «Милану», помимо дисквалификации, грозит штраф в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2017/2018 клуб занял шестое место в серии А.

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