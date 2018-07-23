В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве

Специальная рабочая группа по противодействию России создана в Киберкомандовании США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего генерала Пола Накасоне.

По его словам, создание группы укладывается в том, что разведывательное сообщество США делает с 2016-2017 годов. Он отметил, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым нужно будет противостоять. «Если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать», — добавил генерал.

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Решение усилить защиту в киберпространстве было принято на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

18 июля во время выступления в Белом доме Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам. Он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.

16 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Тогда он уточнил, что не видит доказательств присутствия «российского следа» в выборах. Кремль также заявляет о непричастности.

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