Путешествия
 
Последние новости
Трамп раскрыл подробности переговоров с Путиным
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Украина придумала новый способ насолить Крыму
Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков
Канье Уэст снова попал в больницу
Скандальный ведущий с НТВ уйдет на другой канал
Усик после победы над Гассиевым отдохнет в Крыму
Названы факты о королевских нарядах
Пьяный итальянец на коне потерял управление и лишился водительских прав
Мультимиллионер убил редкого кита-гибрида и пообещал не останавливаться
Новости партнеров

В Москве научат йоге и индийскому танцу

Перейти в «Мою Ленту»

В Москве пройдет пятый ежегодный фестиваль День Индии, который бесплатно сможет посетить каждый желающий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Ленты.ру.

Гости фестиваля смогут насладиться индийской культурой с 10 по 12 августа в парке «Сокольники». В качестве развлечений им будут предложены мастер-классы индийского танца, хинди и йоги, болливудский фестиваль кино, шахматный турнир для детей, а также импровизированная индийская свадьба. Вдобавок посетители смогут приобрести сувениры, специи, приправы и чаи на восточном базаре с декорациями.

Помимо этого, их ждет выступление знаменитого болливудского певца Аш Кинга и знакомство с национальной индийской кухней, секретами приготовления которой поделится приглашенный шеф-повар.

В августе 2017 года в Москве в четвертый раз прошел фестиваль День Индии, в рамках которого отмечался один из главных праздников индуизма «Ратха-ятра». Его центральным элементом было шествие колесниц с деревянными скульптурами божеств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве устроят индийский фестиваль с колесницами, йогой и танцами
Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей
В Москве открылась «Индийская панорама»
Путешествия
Путешествия00:51Сегодня

Русский конец

Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
15:13Сегодня

В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин

19:2721 июля

В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа

16:47Сегодня

Российский турист свалился с балкона в Турции и умер

Путешествия00:0127 июня

«Стены были пропитаны запахом марихуаны»

Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
12:0820 июля

Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа

09:4620 апреля

Российский лоукостер заставит постоять во время рейса

14:36Сегодня

Британец решил посмотреть на китов и умер

Путешествия00:0221 июля

Цирк приехал

Что творится в Сочи в самый горячий сезон
10:1611 июля

Названы секреты успешного путешествия

14:04Сегодня

Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину

13:4319 июля

Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина

Россия
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
Будущие губернаторы ушли в заплыв
В России захотели упростить аресты солдат
Добывшему видео пыток в ярославской колонии адвокату пришлось бежать из страны
Названо условие госзащиты для обнародовавшей пыточное видео из колонии россиянки
Все материалы
Мир
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Пьяный итальянец на коне потерял управление и лишился водительских прав
Израиль ударил новой системой ПРО по сирийским ракетам
Дамаск отреагировал на эвакуацию «Белых касок» из Сирии
ИГ совершило крупнейшую за последние годы атаку в Ираке
Мормон устроил расстрел в церкви во время службы
«Страшный предатель, негодяй и агент Москвы»
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Туркмены взбунтовались против президента страны и поплатились
Воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны
Хорватов упрекнули в неуважении к украинскому прошлому
Киев упрекнул украинского чемпиона за бой в России
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Россияне закупились тазиками
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки
В России стало меньше бедных
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Тысячи заключенных в России выйдут на свободу
Все материалы
Наука и техника
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Илон Маск выпустит смартфон
В Китае создадут гигантских подводных роботов для сдерживания США
Показано неожиданное влияние человека на климат
Создан самый быстрый двигатель во Вселенной
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Усик после победы над Гассиевым отдохнет в Крыму
Немцы поспорили с ушедшим из сборной футболистом о расизме
Чемпионка Олимпиады в Сочи поведала о состоянии на грани срыва
Команда побежала отмечать гол и пропустила в пустые ворота
Дзюба пожелал вбить в землю восславившего Украину хорвата
Пилот «Формулы-1» выдал разворот на 360 градусов и продолжил гонку
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику
Канье Уэст снова попал в больницу
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Тысячи фанатов попросили вернуть «Стражей Галактики» шутившему о педофилии Ганну
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Фальшивое сообщение в WhatsApp вновь заставило толпу линчевать невинную женщину
Скандальный ведущий с НТВ уйдет на другой канал
Переводчик Google предсказал конец света
Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс
Все материалы
Ценности
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Названы факты о королевских нарядах
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Девушкам предложили натянуть штаны до плеч
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Российский турист свалился с балкона в Турции и умер
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Британец решил посмотреть на китов и умер
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Сломавшая позвоночник парашютистка взялась за старое
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером
Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
Все материалы
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
Объявлены российские цены на обновленный Kia Optima
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы