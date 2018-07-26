Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, напавший на автобус с бойцами UFC в апреле этого года, пойдет на сделку с обвинением и избежит тюремного заключения. Об этом сообщает USA Today.

Издание уточняет, что такой сценарий приведет к снятию с Макгрегора еще двух обвинительных приговоров, связанных с инцидентом. Очередное заседание суда по делу против ирландца состоится 26 июля. На слушании будет присутствовать сам Макгрегор.

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В следующем бою Макгрегор должен встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC в легком весе. Ожидается, что поединок состоится до конца 2018 года.

5 апреля Макгрегор, пытавшийся выяснить отношения с Нурмагомедовым, напал на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223, в том числе россиянин. В результате пострадали двое бойцов, поединки с их участием были отменены. Кроме того, не состоялся и бой Артема Лобова — друга Макгрегора, участвовавшего в нападении. Позднее ирландец добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.

30-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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