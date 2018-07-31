Производство двигателей для «Протонов» свернут к концу года

Изготовление двигателей для ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» прекратится до конца текущего года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут», — сказал он.

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По словам Арбузова, в настоящий момент стоит задача загрузить производителя другими заказами. Предположительно, вместо ракетных двигателей предприятие перейдет на продукцию для топливно-энергетического комплекса, газотурбинные электростанции, и тому подобное.

В июне 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного». Чиновник поставил задачу прекратить производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов и поручил летать исключительно на «Ангаре» — семействе ракет легкого, среднего и тяжелого класса. Работы над проектом ведутся почти четверть века. Ракеты «Ангара» стартовали всего два раза (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году).

Тяжелая «Ангара» должна заменить «Протон». При этом стоимость первой ракеты оценивается в 100 миллионов долларов, а второй — в 60 миллионов.