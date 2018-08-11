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Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу

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В одну из больниц Москвы был доставлен мужчина с воткнутой в грудь саблей XIX века, сообщает Telegram-канал MDK.

Пострадавший жив. У него проникающее ранение грудной клетки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

11 мая петербургские казаки обратились в полицию из-за ограбления их штаба. По словам атамана «Казачьей стражи» Виталия Царькова, были украдены антикварные шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал.

Казаки считают, что в штабе провели некий ритуал: в помещении разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к креслу председателя совета стариков приколота белая перчатка. Подозреваемым Царьков назвал Бугаева, которого выгнали из общества из-за членства в ордене тамплиеров.

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