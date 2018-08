Поедание Трампом секретных документов опровергли

Президент США Дональд Трамп не ел никаких секретных записок, как это утверждает его бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман. Об этом рассказал бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на своей странице в Twitter.

«Для десятков журналистов, которые звонили мне из-за заявления Омаросы в ее книге о том, что президент США Дональд Трамп взял у меня записку, положил ее в рот и съел... Я ничего такого не видел и шокирован, что кто-то мог воспринять это всерьез», — написал юрист.

Ранее газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»). В одном из отрывков говорилось, что президент съел записку с важной информацией. Маниголт-Ньюман утверждает, что заметила, как глава государства жует кусок бумаги в Овальном кабинете в начале 2017 года.

Женщина также написала, что Трамп планировал принести президентскую присягу на книге о бизнесе собственного сочинения.

В начале июня газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии сообщила, что американский президент любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома.

