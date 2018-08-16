Украинский генерал призвал разорвать все связи с Россией

Бывший руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майор Василий Вовк призвал полностью закрыть границу с Россией. Об этом он заявил в эфире «OBOZ.TV».

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война», — заявил Вовк.

Он подчеркнул, что сам не является сторонником разрыва всех отношений, но предложил последовательно работать в этом направлении. Вовк призвал создать дорожную карту, просчитать последствия таких действий и продумать способы их предотвращения.

Генерал СБУ настоял, что нужно принимать однозначное решение. «Или мы продолжаем торговать, общаться с РФ, или полностью закрываем любые отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом», — заявил он.

При этом бывший главный следователь призвал учитывать интересы украинских гастарбайтеров. «Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Все-таки авиарейс — недешевая штука», — добавил он.

6 августа прекратить железнодорожное сообщение с Россией предложил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Позже он уточнил, что подразумевал отмену исключительно пассажирских поездов.

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