Трампа обвинили в желании развязать расовую войну

Президент Дональд Трамп желает развязать расовую войну. Об этом заявила его бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман, передает New York Post.

По словам женщины, обращения республиканца к афроамериканцам во время предвыборной кампании в 2016 году были ни чем иным, как попыткой перетянуть их голоса. Она добавила, что Трамп неискренен в своих поступках. «На самом деле я думаю, что он хочет начать расовую войну в этой стране», — заявила бывшая помощница.

Маниголт-Ньюман также рассказала о политике найма на работу в Белый дом. По ее словам, «все намного хуже, чем думают люди». «Сейчас у президента есть 30 специальных помощников. И нет ни одного, представляющего афроамериканское сообщество», — пояснила она. Женщина добавила, что небелым кандидатам отказывали из раза в раз.

До этого бывшая помощница также заявила, что у Трампа ухудшается психическое здоровье.

Ранее газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги Маниголт-Ньюман под названием Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House («Помешанный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»). В одном из отрывков говорилось, что президент съел записку с важной информацией. Маниголт-Ньюман утверждает, что заметила, как глава государства жует кусок бумаги в Овальном кабинете в начале 2017 года. Эту информацию опровергли.

Женщина также писала, что Трамп планировал принести президентскую присягу на книге о бизнесе собственного сочинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!