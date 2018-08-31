«ВКонтакте» выпустила обещанную «защиту» россиян от посадок за репосты

Социальная сеть «ВКонтакте» выпустила обновление, благодаря которому пользователи могут закрыть свою страницу от всех, кроме друзей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В закрытом профиле незнакомцы увидят лишь имя и фамилию юзера, а также его фото. Для получения доступа к полной информации им необходимо будет добавить владельца страницы в друзья. Сам пользователь может несколько расширить список доступных данных, включив туда возраст, город, место работы или учебы, а также статус. Стена, фотографии, контактная и личная информация и прочие разделы останутся недоступны.

Еще одно нововведение касается свойств публикаций. Под постами больше не будет отображаться список пользователей, сделавших репост. Такая информация будет доступна лишь автору оригинальной записи.

Администрация сети также анонсировала новые функции, которые будут доступны в ближайшее время: быстрое архивирование и удаление старых публикаций.

В середине августа Московский окружной военный суд приговорил россиянина к пяти годам колонии общего режима за комментарии во «ВКонтакте». По заключению суда, житель Орла пытался оправдать терроризм. В июле Мария Мотузная из Барнаула стала фигуранткой уголовных дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих за содержимое нескольких картинок с мемами, сохраненными на странице.

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