Футболиста наказали рекордным штрафом за превышение скорости

Полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» Марио Лемина получил рекордный для Великобритании штраф за превышение скорости. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний хавбек обязан выплатить 96 тысяч фунтов. Он не сумел объяснить офицерам полиции, кто был за рулем его Mercedes-AMG GLA45 в трех случаях превышения скорости. Лемина не уверен, управлял ли автомобилем его кузен или брат. Габонец также отстранен от вождения на год.

Полузащитник известен выступлениями за туринский «Ювентус» и французский «Марсель». Лемина перешел в «Саутгемптон» в августе 2017 года. В его активе 30 матчей и один гол в составе британского клуба.

В марте 2017-го водительских прав лишился еще один игрок из АПЛ — нападающий Алексис Санчес. Выступавший за «Арсенал» чилиец управлял автомобилем на родине и превысил максимальную допустимую скорость на 30 километров в час.

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