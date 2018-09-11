Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим подал в отставку после разгромного поражения от команды России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации футбола Чехии.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что в ближайшие дни руководство федерации встретится с потенциальными кандидатами на пост наставника сборной.

Контрольная встреча между Россией и Чехией прошла 10 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Яролим возглавил команду Чехии в июле 2016 года. Под его руководством команда не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. В Лиге наций, стартовавшей в сентябре, чехи начали с поражения от Украины со счетом 1:2.

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