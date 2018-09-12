Российский спортсмен пообещал сделать из главы Росгвардии «кильку в томате»

Viktor Soldatov / Facebook

Российский пловец Виктор Солдатов в Facebook вызвал директора Росгвардии Виктора Золотова на дуэль в бассейне. Так мастер спорта ответил на брошенный силовиком вызов оппозиционеру Алексею Навальному.

Солдатов назвал Золотова «напыщенным индюком», которого «до этого никто не знал». В то же время спортсмен увидел в Навальном «сильного раскрывателя коррупции».

«Если и соревноваться тебе, Виктор Золотов, с Алексеем Навальным, то только в каких-нибудь политических дебатах. Или, например, так же раскрывать коррупцию. Так вот, если ты хочешь сделать из него "котлету отбивную", то я хочу показать тебе, как ты будешь выглядеть на моем фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате, как селедка под шубой», — заявил Солдатов, добавив, что разделает главу Росгвардии как «кит-убийца».

11 сентября Золотов отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в Росгвардии. В видеообращении к оппозиционеру он бросил последнему вызов «на ринг, татами или куда угодно». Директор Росгвардии пообещал сделать из оппозиционера «сочную отбивную».

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, комментируя заявление Золотова, заявил, что готов предоставить площадку для поединка.

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