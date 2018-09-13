На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» начали искать отверстия в корпусах кораблей, хранящихся на космодроме Байконур. Речь идет о «Союзе МС-10» и «Прогрессе МС-11», сообщил РИА Новости источник в отрасли.

«Проводится расконсервация корабля [Союз МС-10] и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведён осмотр корабля на предмет наличия в нём следов нештатного воздействия», — сказал собеседник агентства.

В режиме хранения машина будет храниться более 1,5 месяца. Если повреждений не найдут, ракету запустят 11 октября.

Что касается «Прогресса», то его выгрузили из вагона и установили в стенд. После осмотра корабль переведут на хранение. В ноябре его начнут готовить к пуску.

30 августа директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать дыру.

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