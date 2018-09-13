Наука и техника
 
Последние новости
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Обновление Google Chrome поставило пользователей браузера под угрозу
Появилось видео домогательств Вайнштейна перед изнасилованием
Доказана польза молока для продления жизни
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
Доллару предрекли утрату мирового господства
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Новости партнеров

На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях

Перейти в «Мою Ленту»

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» начали искать отверстия в корпусах кораблей, хранящихся на космодроме Байконур. Речь идет о «Союзе МС-10» и «Прогрессе МС-11», сообщил РИА Новости источник в отрасли.

«Проводится расконсервация корабля [Союз МС-10] и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведён осмотр корабля на предмет наличия в нём следов нештатного воздействия», — сказал собеседник агентства.

В режиме хранения машина будет храниться более 1,5 месяца. Если повреждений не найдут, ракету запустят 11 октября.

Что касается «Прогресса», то его выгрузили из вагона и установили в стенд. После осмотра корабль переведут на хранение. В ноябре его начнут готовить к пуску.

30 августа директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС. Причина неполадок — микротрещина шириной 1,5 миллиметра в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать дыру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Роскосмос» заподозрил американцев в продырявливании «Союза»
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0211 сентября
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.

«Некоторые сохраняли советские паспорта»

Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
00:16Сегодня

Оценены шансы России отразить удар США в Сирии

10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

21:2812 сентября

Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr

Наука и техника00:03 9 сентября

Кунг-фу правда

В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

19:3112 сентября

Найдено самое древнее пиво

21:4712 сентября

Раскрыты российские цены на новые iPhone

Наука и техника00:02 7 сентября

Не слипнется

Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

13:0612 сентября

НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»

20:4012 сентября

Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Предложенный депутатом Госдумы «дуэльный кодекс» назвали унижением народа
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
На обанкротившейся птицеферме раздавили индеек бульдозером
Все материалы
Мир
«Угроза обществу и государству»
 
В Польше объяснили увольнение выпускников МГИМО из МИД
Восьмилетний сын взял наркотики отца и поделился с друзьями
Сенцова выдвинули на правозащитную премию
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Трамп придумал новые санкции
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
В Киеве нашли организатора терактов по делу Савченко
Белорусская православная церковь осудила Константинополь
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Белоруска полгода сидела сложа руки и получала зарплату
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Доллару предрекли утрату мирового господства
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Названы темпы замедления российской экономики
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего главу МЧС допросили следователи
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок
В Татарстане связанный хозяин дома освободился и убил вооруженных налетчиков
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Доказана польза молока для продления жизни
На Байконуре начали искать дыры в космических кораблях
Оценены шансы России отразить удар США в Сирии
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Все материалы
Спорт
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Владелец «Анжи» отозвался о Криде и вспомнил об отношении к геям в Дагестане
Терри отверг «Спартак»
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Виктор Ан обратился к болельщикам
Все материалы
Культура
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России
BadComedian раскритиковал выдвижение «Собибора» на «Оскар»
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
Умер певец Рашид Таха
Выставку Слонова «о кривой русской судьбе» облили вонючей жидкостью
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Ургант прибегнул к помощи шкатулок в конфликте Тимати и Нурмагомедова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Илону Маску предложили сняться в порно
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Перешли границы
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ
Назван лучший город России для заработка на жилье
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Все материалы