Уткин устроил скандал из-за школьников

Комментаторы Василий Уткин и Константин Генич поссорились в Twitter.

Генич прокомментировал победу телеканала «Матч ТВ» над командой блогеров, после чего отреагировал на негативные комментарии пользователей школьного возраста. Вслед за этим Уткин предложил Геничу вспомнить себя в детстве, на что последний жестко ответил.

«Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации Василий Уткин будет на твоей стороне, но аудитория победила. "Волка ноги кормят" — в данном случае руки и клики. К Васе больше ни разу не обращусь. Он победил», — написал Генич.

При этом журналист добавил, что причиной конфликта послужили не только сообщения в Twitter.

15 сентября Уткин сравнил московский «Локомотив» с легендарным «Титаником» и раскритиковал его тренера Юрия Семина.

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