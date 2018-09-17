Ибрагимович расписался у фаната на лице

@AdamSerrano / Twitter

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович расписался на лице болельщика после матча Главной лиги футбола (MLS) с «Торонто». Видео в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Адам Серрано.

Шведский форвард раздавал автографы, один из которых достался поклоннику «Торонто». Ибрагимович оставил подпись на лбу юного поклонника.

Победу в матче со счетом 5:3 одержал «Торонто». 36-летний Ибрагимович отметился голом, ставшим 500-м в его карьере, и стычкой с полузащитником соперника Майклом Брэдли.

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