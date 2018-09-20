Опубликованы снимки последствий удара Израиля по Сирии

Израильский спутник снял из космоса последствия удара ВВС страны по Сирии, при котором был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Фото опубликовал в Twitter оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI).

Фотографии датированы 18 сентября. На них видно разрушенное до основание здание, при этом соседние строения не получили повреждений. По предварительным данным, уничтоженный объект — склад боеприпасов.

Ил-20 сбили в ночь на 18 сентября у побережья Средиземного моря. В это время четыре израильских истребителя F-16 ударили по сирийским объектам в провинции Латакия (там находится российская авиабаза Хмеймим). В Москве считают, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ПВО, из-за чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и бойцов шиитского движения «Хезболла».

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