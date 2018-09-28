Японцы собрали электрокар из пластмассы

Группа ученых и инженеров в Японии разработала электромобиль, который в основном изготовлен из пластмассы, передает NHK.

Концепт-кар представили в Токио в пятницу. Он разработан в рамках программы по созданию инновационных технологий, которой руководит кабинет министров Японии. Это автомобиль обтекаемой формы, более четырех метров длиной. Примерно 90 процентов его корпуса выполнено из специально разработанного синтетического материала.

Созданный автомобиль примерно на 40 процентов легче стандартной модели и, как отмечают разработчики, требует вдвое меньше топлива. Также ожидается, что массовое производство новой модели окажет положительное воздействие на окружающую среду.

Летом в России отмечался резкий рост покупок электрокаров Tesla, после запуска сервиса онлайн-заявки на поставку популярных автомобилей в Россию. За месяц работы сервиса подано 236 заявок, при том что общее количество Tesla в России составляло на тот момент порядка 300 единиц.

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