Кремль отреагировал на появление третьего «отравителя» Скрипалей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о появлении в «деле Скрипалей» третьего подозреваемого. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 28 сентября.

«Последние месяцы в британских СМИ и в СМИ других стран появляется множество новостей по "делу Скрипалей". Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие — правдивыми», — сказал он.

На вопрос, проводит ли российская сторона собственное расследование инцидента в Солсбери, представитель Кремля отметил, что это «требуют официальных данных». «Мы не можем по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ», — добавил он.

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Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им оказался агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается.

26 сентября британская организация Bellingcat выяснила настоящее имя одного из отравителей Скрипалей. Согласно расследованию, за личностью Руслана Боширова скрывался полковник российской военной разведки Анатолий Владимирович Чепига.

Имена первых двух «отравителей» Лондон раскрыл в начале сентября. Власти Великобритании обвинили Кремль в причастности к инциденту в Солсбери. Москва указала на голословность и недопустимость подобных заявлений.

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