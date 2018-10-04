В Москве нашли квартиру за 800 миллионов рублей

Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Москве, — семикомнатная в одном из жилых комплексов в районе Якиманка. Один квадратный метр апартаментов оценивается в 1,7 миллиона рублей, весь объект целиком — в более чем 837 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 4 октября.

Площадь помещения, продаваемого «в бетоне», то есть без отделки, — 487 квадратных метров, из которых 30 «квадратов» занимает кухня. Квартира — единственная на 14-м этаже, имеет панорамное остекление со всех четырех сторон, террасу общей площадью 100 квадратных метров, а также индивидуальный лифтовой холл и зону лобби. В стоимость объекта включена плата за шесть машино-мест на собственной парковке жилого комплекса.

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«Отделка потребует от покупателя еще нескольких десятков миллионов рублей, — отмечают эксперты «Мира квартир». — Однако человек, решившийся на подобное приобретение, вправе торговаться с собственником и может выторговать эту сумму. Сколько именно может составить скидка, судить трудно».

По подсчетам аналитиков, самая дорогая столичная квартира в 73 раза дороже среднестатистической московской (11,5 миллиона рублей). Продав ее, можно также приобрести почти 280 стандартных российских квартир.

В сентябре аналитики Knight Frank назвали самым дорогим объектом жилой недвижимости в Москве пятиуровневый пентхаус за 6,9 миллиарда рублей. Он расположен в одном из элитных комплексов в престижном столичном районе Хамовники. Площадь квартиры составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

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