В «Авиапарке» пройдут дни ЗОЖ

С 4 по 14 октября в торговом центре «Авиапарк» проведут дни спорта, осознанности и ЗОЖ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Цель акции — помочь горожанам устроить перезагрузку и подготовиться к холодам. Для этого в «Авиапарке» пройдут фитнес-тестирования, лекции о правильном питании, уроки по фехтованию, тайскому боксу, а также турниры по настольному теннису.

Каждый день гостей ждет отдельная программа. 4 и 5 октября все желающие смогут посетить фитнес-чекап и получше узнать о собственном здоровье с помощью спортивных врачей и специалистов по питанию. 7 октября в зоне фудкорта гостей ждет интеллектуальная олимпиада. Среди призов — кроссовки, а также билеты в кино, сертификаты на фитнес и рестораны. 8 октября «Авиапарк» примет любителей йоги и медитации. Практики будут проходить весь день. 9 и 10 октября гостей ждет активный спорт — занятия цирковой гимнастикой и тайским боксом, прыжки на батутах.

11 октября пройдет лекция об экстремальных видах спорта и показ фильма о сноубордистах. 12 октября состоятся турниры по пинг-понгу, а в заключительные дни ЗОЖ гости смогут посетить уроки танцев, узнать больше о здоровом питании и попробовать себя в фехтовании.

Вход на все мероприятия свободный.

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