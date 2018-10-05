Mail.ru Group предложила доверить оценку соцсетей на экстремизм экспертам

Представители Mail.ru Group предложили создать экспертный орган, который будет оценивать действия россиян в социальных сетях на предмет экстремизма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-президента компании Владимира Габриеляна, на стандартной экспертизе к документам из органов следствия относятся с предубеждением: их заранее считают экстремистскими. Поэтому, считает Габриелян, этот орган экспертиз нужно реформировать, чтобы эксперты «смотрели на материалы глазами пользователя» и могли отличить невинную шутку от более серьезных высказываний.

«Мне кажется, очень важным будет сформировать какой-то экспертный орган, в который могут войти члены Общественной палаты, правозащитники, наряду со специалистами, которые определяют вредоносность материалов, чтобы давать более всестороннюю оценку, чем это делается сейчас», — отметил вице-президент Mail.ru Group на заседании комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Представитель компании также предложил декриминализировать несколько положений Уголовного кодекса, включая статью 282 о возбуждении ненависти и вражды и статью 148 об оскорблении чувств верующих. Кроме того, Габриелян попросил дать амнистию уже осужденным по этим статьям пользователям сети.

«Не надо наказывать человека за то, что он сделал без умысла, и то, что не повлекло никаких последствий», — заключил Габриелян.

В августе Mail.ru Group выступала за амнистирование осужденных за лайки и репосты. Тогда в компании выразили обеспокоенность, что действия правоохранительных органов зачастую не соответствуют потенциальной угрозе, а «их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой».

4 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Согласно новой редакции, уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, наступает при условии, если они совершены после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Ожидается, что закон примут осенью.

В феврале этого года информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал статистику по числу осужденных за экстремизм. В 2017 году большинство приговоров было вынесено за публикации в соцсетях. В докладе указывается, что в 2016-м за экстремистские преступления вынесены 220 судебных решений, а в 2017 году — 228.

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