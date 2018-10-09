«Макгрегор» пожаловался в полицию Уфы на побои Нурмагомедова

В полицию Уфы обратился человек, представившийся бойцом MMA Конором Макгрегором, и написал заявление на Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пожаловался на побои, нанесенные его российским бойцом, и попросил найти обидчика. Полиция зарегистрировала заявление.

Уточняется, что ход делу не будет дан, поскольку инцидент произошел не на территории Уфы, а в Лас-Вегасе (штат Невада, США). МВД Башкирии отказалось комментировать ситуацию.

Нурмагомедов в рамках турнира UFC 229 победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка ирландец заявил о желании провести бой-реванш против россиянина.

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21-й победе.

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