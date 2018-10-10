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Великобритания приготовилась к арестам «ворованных денег» россиян

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Власти Великобритании приступили к заморозке активов проживающих в стране иностранцев, неспособных объяснить происхождение своего богатства, передает Reuters.

Закон «О криминальных финансах» был принят в конце 2017 года. Первым человеком, попавшим под действие нового механизма, оказалась жена отбывающего тюремный срок азербайджанского банкира Замира Гаджиева. Женщина известна своими крупными покупками в универмаге Harrods. Отмечается, что она оставила там порядка 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов).

Кроме того, ранее британские власти направили Гаджиевой запрос в рамках так называемых ордеров на необъясненное богатство (Unexplained Wealth Order, UWO) на два объекта недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов стерлингов. Женщина пыталась оспорить наложенный арест, но суд отклонил апелляцию.

С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять иностранцам запросы о происхождении их благосостояния. Если лица не смогут объяснить и доказать способ получения своих доходов, превышающих 50 тысяч фунтов, их активы заморозят.

Ранее сообщалось, что число владельцев крупных состояний, происхождение которых расследует британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, уже составляет 120–140 человек. Отмечалось, что большинство из них либо граждане России, либо как-то с ней связаны.​

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