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Дагестанские власти наградят стукачей смартфонами

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Минкомсвязи Дагестана запустило горячую линию по поиску экстремизма в интернете. Самым активным пользователям пообещали подарить новый смартфон. Об этом говорится на официальной странице сервиса.

Сообщить о пропаганде терроризма и других видах запрещенного контента можно на специальном сайте 112.rdpress.ru. Там нужно указать имя и фамилию, контактные данные, а также вставить ссылку на запрещенный материал.

«Все сообщения, поступающие на "горячую линию", анонимны и конфиденциальны», — уверяют создатели сервиса.

В описании акции внизу страницы говорится, что самому деятельному пользователю горячей линии подарят iPhone SE объемом памяти 32 Гбайт. «Серебряный» призер получит смартфон Xaomi Redmi 5, а за третье место подарят Xiaomi Redmi 4A.

Ранее представители Mail.ru Group предложили доверить оценку соцсетей на экстремизм экспертам, а также декриминализировать несколько положений Уголовного кодекса.

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