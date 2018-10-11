Брат Кокорина задержан

Полиция задержала брата Александра Кокорина, 19-летнего Кирилла Кокорина, в качестве соучастника по делу о драке в Москве. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Брат Кокорина — один из трех соучастников, личности которых пока удалось установить. Сами футболисты — Кокорин и Павел Мамаев, — уже находятся в полиции.

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Ранее 11 октября появилось видео, где Кокорин и Мамаев отвечают на вопросы следователей. В отношении обоих футболистов параллельно ведутся два уголовных дела, возбужденных по статье о хулиганстве.

8 октября от рук футболистов пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. На мужчину напали на парковке у ресторана «Пекин». После этого Кокорин, Мамаев вместе с соучастниками устроили драку в одной из московских кофеен. Пострадал, в частности, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

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