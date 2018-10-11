Адвокат Кокорина обвинил избитого стулом чиновника в провокации

Сотрудник Минпромторга Денис Пак спровоцировал конфликт с футболистом Александром Кокориным, заявил ТАСС адвокат спортсмена Олег Попов.

«Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения», — сказал он.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. 10 октября они явились на допрос в полицию, где были задержаны на 48 часов.

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8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Ольши Ушаковой на парковке возле гостиницы «Пекин». Пострадавший Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму перелом носа и ушиб мягких тканей лица.

Затем футболисты пошли в кафе на Большой Никитской, где напали на начальника департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. На записи камеры видеонаблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом. Адвокат чиновника заявил, что футболисты напали на его доверителя из расовой неприязни.

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