Порошенко пожалел убитых в Керчи украинцев

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подчеркнул важность расследования массового убийства в техникуме в Керчи. Слова украинского лидера приводит его пресс-служба.

«Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело», — сказал президент Украины. Ранее прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) квалифицировала произошедшее как террористический акт и возбудила уголовное дело.

По словам Порошенко, расследование подобных дел является важным для Украины, «ведь Крым — это украинская территория, и украинцы, живущие в оккупации на полуострове, — граждане Украины».

«Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И, конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило — это трагедия», — подчеркнул Порошенко, выразив, как отмечается, соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, жертвами которых стали 18 человек, еще 74 получили ранения. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве неустановленной бомбы, специалисты ведомства продолжают искать других возможных организаторов и исполнителей. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации.

Изначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе «Теракт» (205 УК РФ), однако затем она была переквалифицирована на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за такое решение. В Киеве отказались признать итоги плебисцита и считают полуостров украинской территорией, а его жителей — украинскими гражданами. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с Крымом нормам международного права.

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