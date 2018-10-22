В РПЦ отреагировали на сообщения о визите папы Римского в Москву

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков опроверг информацию о готовящемся визите папы Франциска в Россию. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает «Говорит Москва».

Волков назвал распространившуюся в сети информацию «слухами», которые «не имеют ничего общего с действительностью», и посоветовал СМИ ее не тиражировать, рассказали в издании.

22 октября Telegram-канал «Незыгарь» со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что папа Римский может приехать в Москву в 2019 году. «В ситуации кризиса между Московским и Вселенским патриархами визит Франциска продемонстрирует высокий международный статус РПЦ и Кремля», — говорилось в сообщении. Кроме того, было отмечено, что вопрос о визите папы Франциска был обсужден в ходе его беседы с председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

Встреча Франциска и Илариона состоялась в Ватикане 19 октября, передавало РИА Новости. Официальной информации о содержании беседы не поступало. Однако агентству сообщили, что речь могла идти о ситуации с церковным расколом на Украине.

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Кроме того, источник в Ватикане отметил, что Святой престол «категорически не вмешивается в дела православия», передавал ТАСС. Сами представители Ватикана ситуацию вокруг автокефалии украинской церкви комментировать отказались.

Иларион прибыл в Ватикан для участия в пленарной сессии XV ассамблеи синода епископов Римско-католической церкви по проблемам молодежи, которая открылась в Ватикане 3 октября, уточнили в агентстве.

В мае 2017 года стало известно о том, что посол Украины при Святом престоле вызван к папе Римскому в связи с антицерковными инициативами, которые рассматривались в Верховной Раде. Позднее информация была опровергнута, однако на Украине рассказали, что Ватикан не критиковал возможное принятие законов о вмешательстве властей в деятельность религиозных учреждений.

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