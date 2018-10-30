Бывший тренер «Спартака» отверг «Реал»

Датский специалист Микаэль Лаудруп отказался от предложения возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает испанское издание AS.

Кандидатура 53-летнего датчанина стала одной из приоритетных после того, как в переговорах руководства сливочных с итальянским тренером Антонио Конте возникли трудности. Лаудруп, выступавший за «Реал» в качестве игрока, оказался не готов принять предложение — он не уверен в текущей ситуации в «королевском клубе» и в своих перспективах в нем.

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29 октября руководство «Реала» отправило в отставку испанца Хулена Лопетеги. Позже в клубе объяснили данное решение. По их мнению, уровень футболистов клуба не соответствует тем результатам, что демонстрирует команда.

28 октября сливочные крупно уступили каталонской« Барселоне». «Реал» пропустил в «Эль-Класико» пять мячей, забив лишь один гол.

Лаудруп известен по своим выступлениям за «Ювентус», «Реал» и «Барселону». Завершив карьеру футболиста, датчанин стал тренером. Он, в частности, работал в Испании, где возглавлял «Хетафе» и «Мальорку». С сентября 2008-го по апрель 2009-го Лаудруп тренировал московский «Спартак».

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