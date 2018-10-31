На заседании Совбеза ООН процитировали Пушкина

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН процитировал Александра Пушкина. Трансляция заседания велась на сайте Всемирной организации.

«Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Это про вас, господа», — сказал он, комментируя ситуацию на Украине. По его словам, страны Запада предпочитают не замечать действия украинских нацистов при потворстве Киева.

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«Знаете, во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: "онижедети" в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются и пройдет". Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать. Вы выписали украинской власти индульгенцию, закрываете глаза на все, что там происходит», — резюмировал российский дипломат.

Поводом для созыва Совета Безопасности ООН стали события в Донбассе. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания заявили о непризнании предстоящих 11 ноября в ДНР и ЛНР выборах и попросили Россию остановить этот процесс. «Сегодня мы свидетели очередного лицемерия. Тотальный и беспардонный саботаж Киевом минских договоренностей на протяжении длительного времени полностью игнорируется. Вместо признания этого факта на обсуждение Совета Безопасности выносятся предстоящие в ноябре выборы, которые являются вынужденной мерой в условиях саботажа Киевом своих политических обязательств, когда люди на Донбассе, граждане Украины, между прочим, брошены украинской властью», — высказал Небензя позицию Москвы.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

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