В Москве пройдет чемпионат диджеев

В России впервые пройдет национальный финал мирового диджейского чемпионата Red Bull Music 3Style. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финале примут участие шесть диджеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. У каждого будет 15 минут, чтобы показать себя минимум в трех музыкальных жанрах.

В международном чемпионате 2018 года участвуют 22 страны.

Российский финал состоится 10 ноября в клубе Heaven. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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